Ferrari, Montezemolo difende Sebastian Vettel (Di giovedì 3 settembre 2020) In merito alla situazione delicata che la Ferrari sta vivendo, l’ex numero uno Luca Cordero di Montezemolo intervistato da una televisione tedesca non è andato giù leggero; scagliandosi principalmente contro l’attuale gestione del Cavallino Rampante. Montezemolo, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, ha sferrato più di una frecciatina agli attuali manager dell’azienda: “I problemi reali della scuderia sono arrivati ​​dopo il 2014, purtroppo. Le persone che gestivano la Ferrari allora non avevano né esperienza in Formula 1 né competenza in Formula 1. E pensavano che si potesse fare così (schioccare le dita, ndr) e vincere rapidamente in Formula 1″ Montezemolo sta con ... Leggi su sport.periodicodaily

