Facebook lancia gli argomenti per ottimizzare il feed di Facebook Watch (Di giovedì 3 settembre 2020) Facebook Watch sta lanciando una nuova funzione chiamata “I tuoi argomenti” per fare in modo che il feed includa più contenuti di vostro interesse. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TizianaFerrario : Ecco una preoccupante mossa maschilista di un partito che vorrebbe governare. Lega lancia sondaggio sessista su Fac… - repubblica : Lega lancia sondaggio sessista su Facebook: 'Scegli il peggior ministro'. Indicate quattro donne - fattoquotidiano : “Scegli il peggior ministro della storia”: la Lega lancia il sondaggio su Facebook, ma ci sono solo donne - giuseppeazzaro : RT @wearesocialit: Nel #MercoledìSocial di questa settimana vi parliamo di #Facebook, che lancia in versione beta #Horizon, di #TikTok, che… - wearesocialit : Nel #MercoledìSocial di questa settimana vi parliamo di #Facebook, che lancia in versione beta #Horizon, di #TikTok… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lancia Facebook punta sugli acquisti online, lancia la sezione Shop ANSA Nuova Europa Lanciato il primo satellite con Intelligenza Artificiale a bordo e c'è la firma di Unipi

Pisa, 3 settembre 2020 - La data è quella di oggi: 3 settembre 2020. L'ora: 03:51. La firma è quella dell'Università di Pisa. Due nanosatelliti (denominati FSSCat) dell’Agenzia Spaziale Europea sono s ...

Collaboratori sportivi, la Cgil Monza e Brianza lancia un’assicurazione gratuita

La strada della ripresa dal Covid-19 è ancora lunga e piena di incertezze. Le prossime settimane probabilmente ci diranno se potremo vedere la luce alla fine del tunnel in cui ci siamo infilati da mes ...

Pisa, 3 settembre 2020 - La data è quella di oggi: 3 settembre 2020. L'ora: 03:51. La firma è quella dell'Università di Pisa. Due nanosatelliti (denominati FSSCat) dell’Agenzia Spaziale Europea sono s ...La strada della ripresa dal Covid-19 è ancora lunga e piena di incertezze. Le prossime settimane probabilmente ci diranno se potremo vedere la luce alla fine del tunnel in cui ci siamo infilati da mes ...