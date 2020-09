Eliana Michelazzo spaventata dal covid19 tra ansia e paura spera di guarire presto (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha deciso di sfogarsi sui social Eliana Michelazzo, per parlare con tutte le persone che la seguono di quello che sta succedendo nella sua vita quando ha scoperto di avere il covid 19. Lo ammette senza troppi giri di parole: la superficialità di chi come lei si credeva immune, invincibile e ha trascorso una estate senza rispettare le regole, ha portato alle conseguenze che tutti conosciamo. Oggi però ad avere la meglio sono le paure e le ansia per quello che sarà. LO SFOGO DI Eliana Michelazzo SUI SOCIAL TRA ANSIE E PAURE Le parole della Michelazzo sui social: Sono giorni che penso e ripenso a come sono stata superficiale riguardo il contagio di questo virus..non pensavo potesse colpirmi, pensavo di essere invincibile. Siamo portati a pensare che le ... Leggi su ultimenotizieflash

