Crisi Covid, Ryanair chiede 400 milioni agli investitori per espandere la sua flotta (Di giovedì 3 settembre 2020) Ryanair ha lanciato un collocamento di azioni, con l'obiettivo di raccogliere 400 milioni di euro per aiutarla a sfruttare i costi a seguito della pandemia Covid-19 per espandere la sua flotta e altre ...

ROMA C’è una tabellina che in poche righe e qualche colonna racconta l’autunno nero che Roma si prepara ad affrontare. L’ha predisposta la Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della pic ...

Il Covid cancella anche il Salone di Los Angeles. Ora il sistema è a rischio

ROMA - Un altro Salone dell’auto abbandona il campo. Stavolta tocca a Los Angeles, in programma dal 20 al 29 novembre, date che quasi certamente slitteranno a maggio del prossimo anno. L’annuncio uffi ...

