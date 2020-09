Covid, ci sono undici nuovi casi sul territorio (Di giovedì 3 settembre 2020) LIVORNO - 113 nuovi casi di positività al Covid in Toscana, età media 38 anni , e 11 di questi sono stati rilevati nella provincia di Livorno . Il territorio labronico arriva così a 570 contagi da ... Leggi su gazzettadilivorno

nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - EleonoraEvi : Sia mai che #RegioneLombardia si faccia scappare l'occasione di aiutare gli amici del gruppo #SanDonato! Proprio al… - TizianaFerrario : Agli studenti la mascherina si impone come forma di rispetto x se stessi,x i propri compagni e x gli insegnanti.C'è… - LPincia : RT @maurorizzi_mr: Ma insomma basta! #Zangrillo ha detto che attualmente con il #COVID le persone raramente hanno bisogno di ricovero, non… - danvharris : benvenuti nella mia testa: mi agito in continuazione più volte al giorno per l'università, il lavoro, il futuro, mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono A Quartu i positivi al Covid sono 27 L'Unione Sarda.it Coronavirus: 69 nuovi casi, nessun decesso, 14 guarigioni

In Toscana sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispett ...

Protesta nell'ospedale di Foggia di 14 migranti africani positivi al Coronavirus perché volevano essere dimessi

Quattordici cittadini africani positivi al Covid, tutti asintomatici e ricoverati nel reparto post acuzie dell'Ospedale D'Avanzo di Foggia, hanno protestato ieri sera perche' pretendevano di essere di ...

In Toscana sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispett ...Quattordici cittadini africani positivi al Covid, tutti asintomatici e ricoverati nel reparto post acuzie dell'Ospedale D'Avanzo di Foggia, hanno protestato ieri sera perche' pretendevano di essere di ...