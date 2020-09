Coronavirus: positiva anche la compagna di Berlusconi, Marta Fascina (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)anche la nuova compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, è risultata positiva al Coronavirus. La deputata di Forza Italia, con cui Berlusconi ha iniziato una relazione dopo la rottura con Francesca Pascale, si è sottoposta ieri al tampone ed è in isolamento ad Arcore. Secondo quanto si apprende, Fascina avrebbe trascorso tutto il periodo di lockdown assieme all’ex premier in Provenza nella villa di Marina. E con lui sarebbe stata stata anche in Sardegna. Intanto continua la ricostruzione dei contatti avuti da Silvio Berlusconi dopo la positività riscontrata ieri. Lo scorso 12 agosto a Villa Certosa, in ... Leggi su open.online

