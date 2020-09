Conad, ritirato cioccolato fondente Noir: presenti frammenti di plastica (Di giovedì 3 settembre 2020) Conad ha ritirato dai propri scaffali le tavolette di cioccolato fondente Noir 72% di cacao. Possibile presenza di frammenti di plastica dura A seguito del richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute, la nota catena di supermercati Conad ha deciso di ritirare dai propri scaffali tutte le tavolette di cioccolato fondente Noir 72% di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Conad ha annunciato l’immediato ritiro dagli scaffali di tutti i suoi negozi di due lotti di cioccolata fondente venduta a proprio marchio per un possibile rischio fisico per i consumatori. Come recit ...Conad ha richiamato due lotti di cioccolato fondente noir a proprio marchio perché durante i controlli interni il fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’inter ...