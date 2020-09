Città di Avellino, arriva il nuovo preparatore dei portieri (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD comunica di aver individuato in Angelo D’Alessio la nuova guida tecnica per i portieri della prima squadra. Cresciuto nei dilettanti, è Allenatore di base UEFA B con abilitazione per preparatore dei portieri settore giovanile e dilettanti. Nella sua carriera ha allenato i portieri del settore giovanile dell’US Avellino per nove stagioni consecutive. La sua ultima esperienza è legata, lo scorso anno, prima all’under 17 e poi alla Berretti dell’US Avellino, durante la quale ha allenato il giovane Sabino Pellecchia, poi promosso in prima squadra. Queste le parole del nuovo preparatore dei ... Leggi su anteprima24

iamcalcioavelli : Città di Avellino, dal FC anche un under - irpiniatimes1 : Città Avellino SSD, preso Cucciniello: “Opportunità di crescita” -

Ultime Notizie dalla rete : Città Avellino Torino, striscione ultras sullo stadio Filadelfia: “Migliaia di morti in ogni città. Ma voi pensate alla ripresa della serie A” La Repubblica