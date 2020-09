“Chi ha contagiato Silvio Berlusconi”. Coronavirus, la soffiata-bomba sul Cavaliere (Di giovedì 3 settembre 2020) Risultato positivo al Covid-19 dopo un controllo stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, asintomatico, trascorrerà il periodo di isolamento previsto ad Arcore. Oltre a Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al tampone anche due figli dell’ex premier, Luigi e Barbara. Tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav, dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori del suo entourage (a cominciare da quelli che sono presenza fissa a Villa San Martino) sarebbero stati sottoposti anche loro a tampone, come previsto dalle prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus. “Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”, ha assicurato in collegamento sulla piattaforma Zoom per un’iniziativa di ‘Azzurro Donna’, confermando tutti ... Leggi su caffeinamagazine

