Calciomercato Milan, weekend decisivo per Bakayoko (Di giovedì 3 settembre 2020) I rossoneri cullano da tempo il ritorno di Bakayoko, stando alla 'Gazzetta dello Sport' la trattativa con il Chelsea potrebbe decollare nel weekend. L'intesa col giocatore c'è da tempo, va trovata ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Il #Milan non si ferma e insiste per #Bakayoko - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - DiMarzio : #Milan, dal #calciomercato, agli obiettivi di stagione, fino al #derby contro l’#Inter. Le parole di #Maldini - kolinaa82 : RT @la_rossonera: Caccia al vice Gigio spunta l’ipotesi Neto A.Donnarumma farà il 3portiere e Plizzari continuerà il suo percorso di cresci… - Livia_DiGioia : RT @GmaHappymilan: Sereno giovedì, carissimi ????! Arrivato Diaz, molto felice di essere al Milan?????? Aspettiamo sempre Baka, speriamo arrivi… -