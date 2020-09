Brasile, parità salariale tra Nazionale maschile e femminile (Di giovedì 3 settembre 2020) Le giocatrici della Nazionale di calcio del Brasile percepiranno lo stesso compenso economico dei loro colleghi maschi. Lo ha stabilito la Confederacao Brasileira de Futebol (Cbf), la Federcalcio brasiliana, che ha deciso cosi’ di eliminare le differenze di genere tra le due anime della “Selecao”. Donne e uomini riceveranno la stessa paga diaria sia durante … L'articolo Brasile, parità salariale tra Nazionale maschile e femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

