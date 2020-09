Berlusconi: positivi al Covid anche i figli Barbara e Luigi (Di giovedì 3 settembre 2020) Luigi e Barbara Berlusconi positivi al Covid 19. Il rimprovero di papà Silvio: si sono concessi troppi contatti con l’esterno senza le dovute precauzioni, esponendosi ed esponendolo al Coronavirus. Positiva anche Marta Fascina, fidanzata del Cavaliere. Villa Certosa è stata un vero e proprio mini focolaio di Coronavirus. Oltre a Silvio Berlusconi, infatti, sono risultati positivi anche i suoi figli, Luigi e Barbara e anche Marta Fascina, laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

