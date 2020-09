Barbara D’Urso, ‘botto’ clamoroso sui social: ‘distrutta’ dopo quella foto… (Di giovedì 3 settembre 2020) Barbara D’Urso è bellissima, nella sua ultima foto condivisa su Instagram fa sognare tutti, probabilmente regala sogni anche a chi normalmente la critica. Bella da paura, fresca e con un look da millennial. La D’Urso è un po’ prezzemolina, e i social non hanno fatto altro che implementare questo suo modo di essere, la sua presenza che non si può non notare: passare inosservati non è messo in conto! Gli outfit di Barbara D’Urso sono sempre impeccabili, la posa, anche se ridondante, pure. Un corpo statuario che questa Estate 2020 ha acceso la miccia del dubbio: Carmelita si ritocca (fa ritoccare) le fotografie con photoshop? Un dubbio che non ha ancora trovato risposta. La pietra scagliata da uno degli ex concorrenti del reality Il Collegio, Gabriele Montuori, che le ha chiaramente ... Leggi su caffeinamagazine

convint28 : RT @annamariamoscar: @carmelitadurso Questo non lo dico io: Barbara D’Urso ecco le rughe sul collo quelle che nasconde con le luci e alzand… - SnobDi : @salvospampinato Falsi come i dispiaceri di Barbara D’Urso - jemenfousoui : @EmanuelePigni Mi ha detto “guardo le foto in cui fai la bocca da Barbara d’Urso e mi ricordo che vuoi fare la rice… - jemenfousoui : @EmanuelePigni Questo/a mi ha deriso perché ha detto che faccio la bocca da Barbara d’Urso nelle foto ?? - LelloPinto : RT @LelloPinto: Speriamo che con #Vivendi spariscano Maria de Filippi Barbara D'Urso e Maurizio Costanzo. Avete distrutto l'Italia con tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia