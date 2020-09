Agente Cistana: «Interessa a Napoli e Lazio» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il procuratore di Andrea Cistana ha confermato l’interesse di Napoli e Lazio nei confronti del difensore del Brescia Giuseppe Galli, Agente di Andrea Cistana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro del difensore del Brescia. SERIE B – «Mi auguro di no però lui è del Brescia. Perinetti? Anche lui ha un presidente non facile, il calcio lo capisce e lo sa fare, non è semplice». Napoli – «Sinceramente non mi è mai arrivato nulla, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club ma il Napoli non ha mai chiamato. Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. Lui è un profilo adatto a tante squadre, ... Leggi su calcionews24

