10 alimenti da evitare se hai crampi e disturbi da ciclo mestruale (Di giovedì 3 settembre 2020) Gonfiore, nervosismo, stanchezza, difficoltà ad addormentarsi, mal di testa, crampi, attacchi di fame improvvisi. Sono tante le donne che nei giorni del ciclo hanno a che fare con fastidi e malesseri. Per contrastarli anche l’alimentazione corretta può essere un valido aiuto. Alcuni cibi infatti sono ricchi di nutrienti che aiutano a prevenirli e a ridurne l’intensità. Tra questi spicca il magnesio (mandorle, noci, anacardi, pesce, verdura e frutta di stagione). «Questo minerale ha innumerevoli benefici: favorisce la corretta circolazione del sangue, aiuta a controllare l’intensità delle contrazioni dolorose dell’utero e contrasta la sensazione di stanchezza, tipica del periodo» spiega Giulia Vincenzo, biologa nutrizionista. Sì anche agli acidi grassi essenziali, tra cui gli Omega 3 (pesce azzurro, noci, avocado). «Hanno un’eccellente azione antinfiammatoria. Sono coinvolti inoltre nella produzione degli ormoni del buonumore come la serotonina. Quest’ultima oltre a regolare il tono, influenza in positivo l’appetito e la regolazione del ritmo sonno-veglia, che in quei giorni per via anche degli effetti ormonali può andare in tilt». Spazio nei menu poi alle vitamine del gruppo B. «La vitamina B1 (legumi, molluschi, fegato, crusca) e la vitamina B6 (piselli, spinaci e cereali integrali) in particolare aiutano a rendere più blanda l’intensità dei crampi mestruali. La vitamina B2 (verdure a foglia verde) e quella B12 (pesce, carne rossa) sono invece indispensabili per la produzione dei globuli rossi e l’ossigenazione dei tessuti». A tavola è necessario poi aumentare l’introito di ferro. «Questo minerale, presente soprattutto nella carne, nel pesce e nelle uova, è indispensabile per contrastare la sensazione di debolezza» dice l’esperta, che qui spiega quali sono i cibi da evitare con il ciclo e qual è il menu tipo da seguire in quei giorni per limitare i fastidi e stare meglio. Leggi su vanityfair

Amore4Zampe : Ecco tutti i cibi che dovreste assolutamente evitare!! ----->>> - shairuki : @17babyblue il problema è che contare le calorie mi triggera troppo, ma in ogni caso cerco sempre di mangiare mindf… - PLeggera : Non esiste una dieta per colesterolo alto concreta e valida per tutti, ma ci sono degli alimenti consigliati ed alc… - viversanonet : Scopri come abbinare gli alimenti in modo corretto per evitare problemi di digestione e mantenere il peso forma. - somethingofeve2 : MALDIGOLA • Bere molta acqua, NO FREDDA, evitare quella gassata • Mangiare alimenti con vitamina C: limone, arance,… -

Ultime Notizie dalla rete : alimenti evitare Colazione: i cibi da evitare RagusaNews 10 alimenti da evitare se hai crampi e disturbi da ciclo mestruale

Già nei giorni che precedono l’arrivo del ciclo occorre evitare la disidratazione. Bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, occorre ridurre il consumo di sale e di alimenti salati.

Ferrari: la perdita d'aria ha creato problemi al motore?

La SF1000 di Charles Leclerc nel corso del GP del Belgio ha dovuto fare ricorso a ben due rifornimenti di aria compressa durante i pit stop per ovviare a una perdita di pressione nel sistema di richia ...

Già nei giorni che precedono l’arrivo del ciclo occorre evitare la disidratazione. Bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, occorre ridurre il consumo di sale e di alimenti salati.La SF1000 di Charles Leclerc nel corso del GP del Belgio ha dovuto fare ricorso a ben due rifornimenti di aria compressa durante i pit stop per ovviare a una perdita di pressione nel sistema di richia ...