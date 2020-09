Vlambeer chiude i battenti dopo 10 anni: arriva la fine per gli sviluppatori di Nuclear Throne e Ridiculous Fishing (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fondato originariamente nel 2010 da Rami Ismail e Jan Willem Nijman, Vlambeer si è fatto un nome negli ultimi dieci anni con una gamma di titoli che hanno contribuito a plasmare lo sviluppo dei giochi indie su numerose piattaforme. Sebbene lo studio sia stato un sostenitore dello sviluppo di titoli indie negli ultimi dieci anni, i suoi fondatori hanno deciso che ora è il momento giusto per chiudere i battenti.Attraverso l'account Twitter ufficiale, Vlambeer ha annunciato la notizia della chiusura. Nello specifico, lo studio ha affermato di ritenere che sia giunto il "tempo per cose nuove", con il team di sviluppo che cercherà di esplorare altre opportunità.Lo studio ha anche spiegato che la chiusura non è un avvenimento triste, "ma la felice ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Vlambeer, lo studio olandese chiude in occasione del suo decimo anniversario -

Ultime Notizie dalla rete : Vlambeer chiude Vlambeer, lo studio di Nuclear Throne, chiude i battenti | News The Games Machine Vlambeer, lo studio di Nuclear Throne, chiude i battenti

Vlambeer, lo studio indipendente olandese che ha dato i natali a Nuclear Throne, sta per chiudere i battenti. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente la compagnia attraverso un messaggio diffuso via ...

Vlambeer, lo studio olandese chiude in occasione del suo decimo anniversario

Dopo 10 anni, lo studio indipendente olandese Vlambeer ha chiuso i battenti. Nonostante l’annuncio a sorpresa, l’ultimo gioco dello studio, Ultrabugs, è ancora in arrivo. “Oggi segna il decimo anniver ...

Vlambeer, lo studio indipendente olandese che ha dato i natali a Nuclear Throne, sta per chiudere i battenti. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente la compagnia attraverso un messaggio diffuso via ...Dopo 10 anni, lo studio indipendente olandese Vlambeer ha chiuso i battenti. Nonostante l’annuncio a sorpresa, l’ultimo gioco dello studio, Ultrabugs, è ancora in arrivo. “Oggi segna il decimo anniver ...