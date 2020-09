“Una serata magica”. I Ferragnez non badano a spese per l’anniversario di nozze, regalo incluso: “Super!” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni, per il secondo anniversario di nozze non si bada a spese. Senza dubbio la coppia ha raggiunto un traguardo importante da festeggiare al meglio. È così che i Ferragnez si concedono dei momenti romantici nella Capitale, ricordando quel ‘si’ proferito a Noto la bellezza di due anni fa. Vista sul Cupolone per una cenetta romantica e un regalo prezioso per coronare la lieta ricorrenza. È stato possibile seguire la coppia sui rispettivi canali Instagram, dove i Ferragnez hanno permesso ai loro follower di partecipare, seppur indirettamente, alla loro felicità. Proprio sul profilo social di Chiara è stato condiviso un frame del video che immortalava due anni fa la gioia di intraprendere un percorso di vita insieme. Sul viso dei ... Leggi su caffeinamagazine

