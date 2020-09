Totalmente diverso Google Pay, ecco com’è cambiato il suo design (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ormai sappiamo tutti quanto Google Pay, nato dalla fusione di Android Pay e Google Wallet, sia sempre più utilizzata, tanto da richiedere un costante intervento migliorativo da parte del colosso di Mountain View, questa volta a livello grafico. Big G, difatti, ha deciso di ottimizzare il fattore estetico dell’interfaccia di Google Pay, rendendola più all’avanguardia ed al tempo stesso semplificandola, oltre ad abbracciare quelle che sembrano essere le linee guida di Android 11. Non è affatto una coincidenza che l’app del sistema di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti in Rete sviluppata da Google sviluppata dall’azienda californiana abbia visto sparire le schede in basso ed alcune altre componenti a partire da questo upgrade (a qualcuno la cosa ... Leggi su optimagazine

_______dino : @biif @Chiappuz Infatti in Italia abbiamo un problema di razzismo totalmente diverso. - Fenris_IX : @HyperSonic2097 Graficamente è sempre stati cosí Magari ti confondi con l’11 o con la 1.0, che è un gioco totalmente diverso ?? - nonlinearterms : @NonConoscoVG 'Quando dicevamo noi che un Cavani', Cavani è Cavani, Suarez è Suarez, Suarez non è 'un Cavani', non… - acquapann4 : @wereweborntodie @Twitter nono, ma sempre quella persona magari lo cambia in qualcosa di totalmente diverso apposta… - cavallo19273904 : @Elena81353537 Lo so . Ma proprio in questi momenti dobbiamo RESISTERE e diffondere il più possibile un messaggio t… -

Ultime Notizie dalla rete : Totalmente diverso Totalmente diverso Google Pay, ecco com'è cambiato il suo design OptiMagazine Più casi in terapia intensiva: perché non deve far paura

Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse) Torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un aumento lieve ma costante: ieri i contagiati finiti in ...

Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse) Torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un aumento lieve ma costante: ieri i contagiati finiti in ...