Terremoto Campania: scossa nell’Avellinese, epicentro a Senerchia [MAPPE e DATI] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 3.1 si è verificato pochi minuti fa in provincia di Avellino, in Campania. La scossa si è verificata alle 17:44 e l’epicentro è stato individuato a Senerchia. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le MAPPE relative all’evento.L'articolo Terremoto Campania: scossa nell’Avellinese, epicentro a Senerchia MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

cronacacaserta : Scossa di terremoto di 3.1 in Campania: ecco dove - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #AVELLINO, in #CAMPANIA, a #Senerchia. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI - iavaronegrazia : Dal quel fatidico terremoto dell 80 nella mia Campania, avverto ogni più piccola scossa. Vengo soprannominata ' sismografo' ?? #terremoto -