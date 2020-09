Svezia, tengono i figli segregati in casa per 4 mesi per paura del Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le autorità svedesi hanno allontanato tre minori dai loro genitori dopo che questi li hanno tenuti per quattro mesi chiusi in casa, ognuno nella propria stanza, nel timore che contraessero il covid-19... Leggi su feedpress.me

Le autorità svedesi hanno allontanato tre minori dai loro genitori dopo che questi li hanno tenuti per quattro mesi chiusi in casa, ognuno nella propria stanza, nel timore che contraessero il covid-19 ...

Chiusi in camera per quattro mesi dai genitori per paura del Covid

STOCCOLMA - Le autorità svedesi hanno allontanato tre minori dai loro genitori dopo che questi li hanno tenuti per quattro mesi chiusi in casa, ognuno nella propria stanza, nel timore che contraessero ...

