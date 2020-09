Silvio Berlusconi ha il Covid: parla il suo medico, ecco come sta e dove passerà l’isolamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. La notizia è stata confermata poche ore fa – tramite comunicato stampa – direttamente da Forza Italia: come sta in questo momento e come vivrà la sua quarantena? Silvio Berlusconi ha il Covid: ecco come sta e dove passerà l’isolamento In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi... L'articolo Silvio Berlusconi ha il Covid: parla il suo medico, ecco come sta e dove passerà l’isolamento proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - nzingaretti : Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Co… - FedeCit : Perché state tutti parlando di Berlusconi COS’È SUCCESSO A SILVIO??? - attananto : Ma non doveva essere Silvio Berlusconi a contagiare di prostituite Briatore e non viceversa? -