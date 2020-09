Serie A, Fabrizio Biasin sui calendari: "Formati in 5 minuti. Gli altri anni con la storia del cervellone ci prendevano per il cu***?" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna la Serie A, dopo il brevissimo stop di una stagione finita ad agosto a causa del coronavirus. E oggi, mercoledì 2 settembre, sono stati stilati i calendari, le 38 giornate per assegnare il prossimo scudetto. E sui calendari sono piovuti un paio di tweet di Fabrizio Biasin. Il primo: "Ci sono tutte e 19 le giornate. È già molto", premette la firma di Libero. Difficile dargli torto dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. Ma in un secondo cinguettio, Biasin avanza un sospetto: "Il fatto che ci abbiano messo cinque minuti a formare il calendario è la riprova che gli altri anni con diamo tempo al cervellone di elaborare la prossima giornata ci prendevano per ... Leggi su liberoquotidiano

sportpontino : Futsal Serie D/Dopo Due Anni Torna L’Accademia Sport. A Guidare Gli Orange Sarà Fabrizio Criscuoli - caporix : @CheshireCat_82 Voglio una serie @NetflixIT. Nel ruolo della coppia Eleonora Brigliadori e Fabrizio Bracconeri - CittadiVicenza : Sono iniziate oggi pomeriggio in piazza delle Erbe a #Vicenza le riprese della nuova serie Tv “Luce dei tuoi occhi”… - IdeawebTV : Serie D, mister Fabrizio Daidola (Bra): “La squadra sta crescendo dal punto di vista dell’atteggiamento” (VIDEO)… - Silviadb__ : @guglielmo75 e tu dillo senza rosicare dai. magari prima o poi finisci anche tu per fare il cantante di serie b ai livelli di Fabrizio Moro -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fabrizio Serie D, mister Fabrizio Daidola (Bra): “La squadra sta crescendo dal punto di vista dell’atteggiamento” (VIDEO) IdeaWebTv Calciomercato Salernitana, in arrivo sette calciatori | I dettagli

La Salernitana è molto attiva sul mercato. Il club di Lotito potrebbe mettere a segno una serie di operazioni più che importanti in vista della prossima stagione. Fabrizio Castori () L’operazione che ...

Suarez e Chiellini compagni alla Juventus dopo il morso? “È un figlio di p… come me”

Il trasferimento di Luis Suarez alla Juventus, consentirebbe a Giorgio Chiellini di ritrovarsi nello stesso spogliatoio con l’uruguaiano che nel Mondiale del 2014 lo morse in campo. All’interno della ...

La Salernitana è molto attiva sul mercato. Il club di Lotito potrebbe mettere a segno una serie di operazioni più che importanti in vista della prossima stagione. Fabrizio Castori () L’operazione che ...Il trasferimento di Luis Suarez alla Juventus, consentirebbe a Giorgio Chiellini di ritrovarsi nello stesso spogliatoio con l’uruguaiano che nel Mondiale del 2014 lo morse in campo. All’interno della ...