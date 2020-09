Serie A 2020/2021, il calendario completo: tutte le partite e tutte le date (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si riparte. E’ stato tolto il velo al campionato di Serie A 2020/2021 con la prima giornata che comincerà sabato 19 e domenica 20 settembre, eccezion fatta per Atalanta e Inter che hanno ricevuto una deroga visto che sono state impegnate in Europa nelle Final Eight di Champions ed Europa League e presumibilmente recupereranno i rispettivi match il 30 settembre. Di seguito gli accoppiamenti della prima giornata che aprirà il campionato di calcio. PRIMA GIORNATA – 20 SETTEMBRE e 31 GENNAIO Benevento-Inter Fiorentina-Torino Genoa-Crotone Juventus-Sampdoria Lazio-Atalanta Milan-Bologna Parma-Napoli Sassuolo-Cagliari Udinese-Spezia Verona-Roma SECONDA GIORNATA TERZA GIORNATA QUARTA GIORNATA QUINTA GIORNATA SESTA GIORNATA SETTIMA GIORNATA OTTAVA GIORNATA NONA GIORNATA DECIMA GIORNATA UNDICESIMA GIORNATA DODICESIMA ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra prima giornata di Serie A 2020-21! ?? Affronteremo il Verona in trasferta! #ASRoma - CalcioWeb : #CalendarioSerieA 2020-2021: subito Lazio-Atalanta, l'Inter va a Benevento. Tutte le giornate - - NicoBusc : RT @TeamMilanAC: Serie A 2020/21 Fixtures ??? Bologna ?? Crotone ??? Spezia ?? Inter ??? Roma ?? Udinese ??? Hellas Verona ?? Napoli ??? Fio… -