Seat Music Awards 2020, cantanti e scaletta 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un’edizione speciale per i Music Awards 2020, in onda su Raiuno mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020: in un anno in cui tutti siamo stati colpiti dagli eventi che conosciamo, l’evento che solitamente premia gli artisti più di successo dell’anno si trasforma e da “premi della Musica” diventa “premi dalla Musica”. Gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona, infatti, non riceveranno premi, ma regaleranno la loro presenza in forma di sostegno a tutti gli artisti e lavoratori dello spettacolo, con la speranza che possano ripartire con tutta la forza di sempre. I Seat Music Awards 2020, però, manterranno intatto il loro ... Leggi su ascoltitv

NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - elisatoffoli : Ci sarò anch'io ai Seat Music Awards 2020!!!?????????? #SeatMusicAwards20 @SMAufficiale - Red_Park91 : Buongiorno speciale a @Solasta843 che stasera si godrà la prima serata dei Seat Music Awards ????? - MusicStarStaff : CS_Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono Seat Music Awards 2020| -