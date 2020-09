Scuola, L’Idea di Fratelli d’Italia: Impiegare Percettori di Reddito di Cittadinanza Negli Istituti Scolastici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputate di Fratelli d’Italia, lanciano un’idea per colmare le carenze di organico nelle Scuola. 38150788 – portrait of female teacher using digital tablet in her class “Impieghiamo i Percettori di Reddito di Cittadinanza, non ancora occupati, nelle scuole per colmare le carenze di organico tra i collaboratori. Un modo semplice ed efficace che garantirebbe un’occupazione stabile a migliaia di italiani, ma soprattutto riuscirebbe a dare un concreto contributo per risolvere l’emergenza sanitaria nelle scuole” affermano le deputate. “Con l’inizio dell’anno scolastico sarà indispensabile una maggiore presenza a supporto delle attività quotidiane. ... Leggi su youreduaction

