Roma, blitz antidroga dei Carabinieri: fioccano gli arresti. Ecco dove (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mirati blitz antidroga nei quartieri Cinecittà e Marconi hanno permesso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma di arrestare quattro persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Marco Dino Rossi, a Cinecittà, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un porticato condominiale. Nello specifico, diverse persone, tra cui giovani e noti tossicodipendenti della zona, si avvicinavano a turno a tre uomini fermi sotto al condominio. I Carabinieri si sono avvicinati per una verifica ma, alla loro vista, i tre hanno tentato di darsi alla fuga prima di venire definitivamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tor Bella Monaca: citofoni rotti da 15 anni e ascensori fuori uso

“Non sappiamo più a chi rivolgerci, siamo continuamente ignorati e vivere in questa maniera è diventato impossibile”. Un vero grido di disperazione quello che arriva dagli inquilini di una delle torri ...

