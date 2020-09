Roglic alza la temperatura del Tour Primo squillo dello sloveno in salita (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non strappa la maglia gialla ad Alaphilippe ma fa capire come l'incidente del Delfinato sia superato. Leggi su quotidiano

di Angelo Costa Messaggio ai naviganti del Tour: Primoz Roglic sta bene, anzi benissimo. Sulle incertezze della vigilia per via della caduta al Delfinato di cui porta ancora i segni, lo sloveno tira s ...

La voce del padrone. Roglic a Orcieres-Merlette avvisa il Tour de France

Ad attendere i corridori a pochi passi dal cartello che segnalava i tre chilometri al terzultimo Gran premio della montagna della quarta tappa del Tour de France, c'era un signore con una maglia rossa ...

