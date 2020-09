PSG, tre giocatori sono positivi al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Trova conferme la notizia dei positivi in casa PSG, per la precisione sono tre i tamponi risultati positivi, I calciatori contagiati sarebbero Di Maria, Neymar e Paredes, appena rientrati dalle rispettive vacanze spagnole. Questo il breve comunicato del club parigino:«Tre giocatori del Paris Saint Germain sono confermati positivi dal test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni».caption id="attachment 1010923" align="alignnone" width="1024" Psg, getty images/captionMELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

