Previsioni Meteo: venerdì e sabato due giorni di sole e più caldo su gran parte d’Italia, ma attenzione al maltempo in Sicilia (Di giovedì 3 settembre 2020) Previsioni Meteo – Progressivamente, la ferita barica apertasi negli ultimi giorni, andrebbe via via rimarginandosi grazie a un recupero dell’altra pressione da Ovest. Come già abbiamo avuto modo di anticipare in qualche editoriale dei giorni passati, il ripristino anticiclonico non sarebbe molto duraturo, in linea generale sui 4 giorni circa al Centro Sud, forse anche meno al Nord e, soprattutto, non avrebbe una componente di origine subtropicale, quindi nordafricana, piuttosto invece di matrice atlantica. Un’altra pressione, quindi, di quelle certamente stabilizzanti per la fase di durata e con clima piacevole, gradevole, magari anche un po’ più caldo di quello di questi giorni, ma dimentichiamoci la calura o il ... Leggi su meteoweb.eu

Anticiclone azzorriano in espansione dall’ oceano atlantico verso l’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 102 hPa tra Francia e penisola iberica. Una profonda bassa pressione di n ...

Fin dalle prime ore di questa mattina le condizioni meteo sono apparse piuttosto perturbate in alcune aree delle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali sparsi che hanno interessato anche l ...

