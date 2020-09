Portacandele fai da te: tante idee a costo 0 (Di mercoledì 2 settembre 2020) State cercando qualche suggerimento per realizzare in modo economico, dei porta candele per arredare la vostra casa, o utili anche come idea regalo? Ecco di seguito qualche idea meravigliosa. 1.Riciclando le lattine delle conserve: idea numero 1 Un’idea magnifica per realizzare dei porta candele, prevede il riciclo di alcune lattine delle conserve. Lavare accuratamente i contenitori e asciugarli con uno strofinaccio. Dipingere l’esterno delle lattine con delle vernici acriliche, aggiungere dei fili di cotone come decorazione e inserire al loro interno le candele. 2.Riciclando le lattine delle conserve: idea numero 2 Se siete più pratici con il fai da te, con un martello e un chiodo, potrete realizzate delle incisioni sulla parte esterna della lattina. Terminate la creazione dei porta candele, dipingendo il tutto con della vernice spray colorata. Lasciate ... Leggi su pianetadonne.blog

