Milan, Maldini: «Il nostro obiettivo deve essere la Champions League» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del sorteggio della Serie A Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del sorteggio della Serie A. Ecco le sue parole: «Il mercato è partito ieri ma ci siamo portati avanti appena è finito il campionato. Il rinnovo di Ibrahimovic era la nostra priorità mentre le altre operazioni sono nate strada facendo. Brahim Diaz è un giocatore che può variare nelle tre posizioni davanti a centrocampo. Può fare la differenza. La speranza di esordire bene contro il Bologna al contrario di qualche anno fa. L’importanza di Zlatan non è solo sul campo durante le partite ma anche durante gli allenamenti perché aumenta il livello di ... Leggi su calcionews24

