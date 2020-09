Migranti, Musumeci “Non chiediamo poteri speciali, ma diritti umanitari” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Noi ascolteremo. Non abbiamo chiesto poteri speciali ma soltanto di prendere atto dei diritti umanitari e sanitari dei siciliani e degli stessi Migranti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier Giuseppe Conte, sull’emergenza Migranti che ha coinvolto Lampedusa. sat/mrv/red <div>Migranti, Musumeci “Non chiediamo poteri speciali, ma diritti umanitari”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

