La Mostra del cinema riparte "sanificata" ma carica di pellicole - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pedro Armocida Inaugura stasera una kermesse meno glamour ma piena di titoli impegnati. A partire da "Lacci" Igienizzato, sanificato, termicamente controllato, distanziato ma, si spera, alla fine felice. Questo l'identikit dello spettatore tipo della 77a Mostra Internazionale d'Arte cinematografica che stasera verrà inaugurata al Lido di Venezia. La cerimonia, condotta da Anna Foglietta e visibile in diretta in oltre cento sale grazie a Anec, vedrà la presentazione delle varie giurie (tra gli altri Cate Blanchett) e la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton prima della proiezione dell'atteso film di apertura, fuori concorso, Lacci di Daniele Luchetti con il meglio del nostro star system (se così si può chiamare): Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, ... Leggi su ilgiornale

WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - Tg3web : Il coronavirus non ferma la Mostra del Cinema di Venezia, al via da domani con l'edizione numero 77, in versione fo… - ilpost : In attesa delle nuove foto del Festival di #Venezia di quest’anno, abbiamo raccolto una serie di vecchie immagini i… - AntolinTeresa : RT @Elle_Italia: L'aria che tira a Venezia 77 giorno #1 - Nel nome del padre, l'editoriale di @PieraDetassis dalla Mostra del Cinema di Ven… - SkyTG24 : ?? 77° Festival di Venezia, al via la prima rassegna cinematografica nel mondo post-lockdown: un'edizione diversa ch… -