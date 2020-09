Juventus, Arthur si presenta: “Essere qui è un sogno. La Champions è una mia priorità. Pirlo…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arthur si presenta da nuovo calciatore della Juventus, il Barcellona è già il passato e la testa del centrocampista brasiliano è già proiettata ai nuovi traguardi da tagliare con la Juventus. "UN sogno ESSERE QUI"caption id="attachment 1016041" align="alignnone" width="1024" Arthur, Getty Images/captionSulla passata stagione: "Ho avuto problemi fisici, ma ho avuto stagioni migliori rispetto a quella conclusa. Ma ora sto bene, sia fisicamente sia mentalmente. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e dare tutto per la Juventus".Sui compagni brasiliani alla Juventus: "Conoscevo tutti i miei compagni della Nazionale. Mi hanno accolto nel miglior modo possibile. L'intesa crescerà, ho già parlato ... Leggi su itasportpress

