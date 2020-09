Inzaghi: “Che rabbia il rinvio della prima. Aspetto la sfida con Simone” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Adesso il Benevento conosce il cammino che lo attende nel prossimo campionato di serie A. Il calendario è stato stilato e per i giallorossi l’esordio è da rimandare di una settimana. Alla prima giornata la Strega avrebbe dovuto affrontare l’Inter, ma la formazione di Antonio Conte ha chiesto il rinvio per aver concluso in “ritardo” l’ultima stagione, arrivando a sfiorare la conquista dell’Europa League. Uno slittamento che non fa felice Pippo Inzaghi. “Che rabbia non essere presente alla prima di campionato per festeggiare il ritorno in serie A. Aspettavamo con ansia il debutto. Con l’Inter? Ma sì, tanto tutte le avversarie sono temibili, dalla prima all’ultima“, ... Leggi su anteprima24

