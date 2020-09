Il padre di Messi è atterrato a Barcellona, oggi l’incontro con la società (Di mercoledì 2 settembre 2020) Inizia oggi la vera trattativa per l’addio di Lionel Messi dal Barcellona. Jorge Messi, padre dell’argentino è atterrato in mattinata all’aeroporto di Barcellona-El Prat dove nel pomeriggio incontrerà la dirigenza catalana per definire il futuro del figlio. Messi Sr. è stato pi intercettato dai giornalisti ma ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti. oggi dunque una prima svolta, il Barça vuole i soldi della clausola rescissoria che ammonta a 700 milioni di euro, mentre Messi vuole liberarsi a zero. Foto: L'articolo Il padre di Messi è atterrato a Barcellona, oggi ... Leggi su alfredopedulla

