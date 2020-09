Il governo tedesco: Navalny avvelenato con il gas nervino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il politico dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con il gas nervino Novichok. Lo ha annunciato il governo tedesco. Gli esami tossicologici hanno evidenziato "prove inequivocabili" della presenza di un agente nervino chimico del gruppo Novichok, ha detto. Il mese scorso Navalny è stato trasportato in aereo a Berlino per essere curato, dopo essersi sentito male durante un volo nella regione russa della Siberia. Da quel momento è in coma.Il suo entourage sostiene che sia stato avvelenato su ordine del presidente Vladimir Putin. Il Cremlino, oltre a respingere l'accusa, per bocca del ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, ha fatto sapere che Mosca è stata accusata di non aver lanciato un'indagine sulla ... Leggi su ilfogliettone

