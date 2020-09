Il Bayern Monaco punta al doppio colpo croato dall’Inter: Perisic e Brozovic. Poi i nerazzurri andranno su Kantè (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bayern Monaco interessato a Perisic e Brozovic Il Bayern Monaco fresco campione d’Europa prepara il doppio colpo dall’Inter. I bavaresi oltre a parlare dei nerazzurri di Perisic stanno valutando anche di portare in Germania Marcelo Brozovic. “In queste ore si sono riaperti i canali di comunicazione tra Inter e Bayern, per discutere del futuro di Perisic. Ebbene, i bavaresi hanno avanzato un’offerta da 12 milioni di euro per rilevare il cartellino del croato. Esisteva un diritto di riscatto a 20 milioni scaduto a metà maggio. L’Inter, comunque, ha respinto la proposta, vuole che sia alzata ... Leggi su intermagazine

