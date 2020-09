Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nuovo protagonista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sempre più vicino il ritorno del Grande Fratello Vip, che come ogni anno riprende da dove aveva lasciato. Con personaggi sempre nuovi, ovvio. Il cast inizia col tempo ad essere svelato: dopo Giada De Blanck e Elisabetta Gregoraci è il momento di Tommaso Zorzi. Il giovane, 25 anni, ha annunciato la sua partecipazione al reality show in un’intervista rilasciata a Chi. “Preparatevi al Tommy Show. Se mi nominate sarò il vostro peggior incubo. Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”, ha fatto sapere Zorzi nel corso dell’intervista, apparendo più carico che mai per l’inizio dello show. Tommaso ... Leggi su italiasera

Tra le pagine del settimanale DiPiù sono stati svelati i nomi del cast ufficiale del Grande Fratello Vip, amatissimo reality che partirà il 14 Settembre. Scopriamoli insieme! C’è grande attesa per l’i ...

Luca Argentero felice con Cristina Marino e l’ex Myriam Catania sarà al GF Vip

L’ex moglie di Luca Argentero parteciperà al GF Vip. Myriam Catania è stata annunciata nel cast dello show condotto da Alfonso Signorini. Oggi l’attore torinese è legato a Cristina Marino, attrice da ...

