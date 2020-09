Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi su Patrizia de Blanck: "È la nobile decaduta, quel vecchio stampo lì" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Grande Fratello VIP 5 sta per aprirsi, ma È come se fosse già cominciato a vedere le dichiarazioni di Tommaso Zorzi, futuro concorrente della casa, rivolte ad un'altra delle protagoniste del cast: Patrizia de Blanck. Nel settimanale Chi, diretto dal conduttore del reality show Alfonso Signorini, l'influencer ha rilasciato un'intervista nella quale racconta come vive l'avvicinamento all'esordio che, ricordiamo, avverrà il 14 settembre: Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo. Il Gf Vip È una palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per conoscere. La determinazione ... Leggi su blogo

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - Giulss_M : RT @RamaTrash8: POMERIGGIO 5 E UOMINI&DONNE: LUNEDÌ 7 SETTEMBRE TEMPTATION ISLAND: MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE TU SI QUE VALES: SABATO 12 SETT… - Marcell86282714 : @piadibenedetto @fulvioabbate @tusselpuff Pia, abbate parteciperà al Grande Fratello. Hanno voluto mischiare trash… -

