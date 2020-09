Giulia De Lellis, Andrea Damante è una furia: “Risparmiatevi questa merda” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Damante smentisce il flirt con una certa Martina attraverso una Instagram Stories, usando termini non proprio gentili. “Le corna stanno bene su tutto”, scriveva Giulia De Lellis qualche tempo fa. Allora, l’influencer aveva appena detto addio ad Andrea Damante, conosciuto al noto programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”, pronto a ripartire tra … L'articolo Giulia De Lellis, Andrea Damante è una furia: “Risparmiatevi questa merda” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

biebersplume : vorrei avere almeno la metà dei capelli che ha giulia de lellis e invece sono calva - angel__ITA : Ho appena letto di una che ha paragonato Elisa di Rivombrosa a Giulia De Lellis. Se vedessero Gigi Hadid allora che… - inutile_canzone : RT @voltoincognito: non pensavo di aver bisogno di una Giulia De Lellis che si trucca con Gaia Gozzi in sottofondo... e invece. #circozzi - piadinasalame : Progetto per la casa di Giulia De Lellis. - louiscyfere : Giulia De Lellis e Andrea Damante è addio: lui avvistato con la nuova fiamma -