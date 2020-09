Giorgia si mostra in tutto il suo candore: la mattina, struccata, è così. La foto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono passati 18 anni da quella che Giorgia definisce ‘la voragine della sua vita’. Si tratta della morte del suo ex Alex Baroni, scomparso precocemente e strappato via dal suo scintillante destino di uomo ed artista. La tragedia è avvenuta il 19 marzo del 2002 a causa di un incidente stradale: il cantautore è stato travolto da una vettura che stava compiendo un’inversione vietata. Dopo 25 giorni di coma non ce l’ha fatta, dicendo addio alla vita il 13 aprile dello stesso anno. La ‘colpa’ era nel mezzo. Nel 2007 la sentenza del giudice ha scagionato l’automobilista che aveva azzardato l’inversione proibita, Alex Baroni stava viaggiando ad una velocità troppo elevata con la sua moto e non aveva allacciato il casco. Ragione o torto il dolore rimasto ben impresso nel cuore di Giorgia, ... Leggi su tuttivip

suffragettecine : RT @luckyredfilm: Inizia oggi la 77° Mostra internazionale del cinema di Venezia. #LuckyRed è presente con 4 film: ????? #NowhereSpecial di U… - luckyredfilm : Inizia oggi la 77° Mostra internazionale del cinema di Venezia. #LuckyRed è presente con 4 film: ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia mostra Giorgia mostra tutta la sua bellezza: ormai è l’idolo del web – FOTO Yeslife Il Pd fa un post per i carabinieri. Ira agenti: 'Usati come carne da macello'

Si parla tanto della Bestia di Matteo Salvini o della Bestiolina di Giorgia Meloni. Eppure le regole della campagna elettorale sui social valgono per tutti. Pd compreso, che negli ultimi tempi, basta ...

Giorgia Palmas, la dolce dedica per la figlia Sofia nel suo primo giorno di scuola

Veder crescere i propri figli è sempre una grande emozione per i genitori, chiamati a viverla con particolare intensità quando l’inizio di un nuovo anno scolastico chiama alla consapevolezza di quanto ...

Si parla tanto della Bestia di Matteo Salvini o della Bestiolina di Giorgia Meloni. Eppure le regole della campagna elettorale sui social valgono per tutti. Pd compreso, che negli ultimi tempi, basta ...Veder crescere i propri figli è sempre una grande emozione per i genitori, chiamati a viverla con particolare intensità quando l’inizio di un nuovo anno scolastico chiama alla consapevolezza di quanto ...