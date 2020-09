Gennaro Gattuso commenta il calendario della Serie A: “Stagione difficile perché il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La nuova stagione del Napoli, la prima con Gennaro Gattuso alla guida dall’inizio, partirà da Parma. La stessa squadra contro la quale “Ringhio” subentrò a Carlo Ancelotti, rimediando una sconfitta e l’infortunio di Kalidou Koulibaly dopo pochi secondi. Un inizio soft per gli azzurri che poi riceveranno al San Paolo il Genoa, un’altra squadra che ha cambiato allenatore e che rivoluzionerà il proprio gioco. La salita vera e propria comincia dalla terza giornata: la Juventus e poi l’Atalanta prima del derby campano col Benevento. Dall’ottava alla tredicesima giornata si farà dura: Milan, Roma e Inter e Lazio, quattro big-match intervallati da Crotone e Sampdoria. Nelle ultime sei invece ci sono Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona. “Ci ... Leggi su calciomercato.napoli

