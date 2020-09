Elettra Lamborghini: “Matrimonio con Afrojack, poi una serie tv sulla mia vita: sarà una bomba!” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per Elettra Lamborghini sono giorni super impegnativi. Proseguono i preparativi per il suo matrimonio con il producer e dj Afrojack e tra la ricerca dell’abito e gli ultimi dettagli, l’ereditiera trova il tempo anche per pensare ai prossimi impegni professionali. In programma c’è infatti una serie tv per Real Time completamente incentrata sulla sua vita.... L'articolo Elettra Lamborghini: “Matrimonio con Afrojack, poi una serie tv sulla mia vita: sarà una bomba!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

