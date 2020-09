Eleonora Daniele: "Ecco come mi organizzerò tra televisione e vita da mamma" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tornerà al timone del suo programma Storie Italiane a partire da lunedì 7 settembre Eleonora Daniele, neo mamma della sua piccola Carlotta, nata dall'amore con il marito Giulio Tassoni, e che proprio alle pagine del settimanale Di Più racconta di come si dovrà organizzare in futuro per gestire la sua carriera al pari passo della sua vita da mamma.Eleonora Daniele, 44 anni, ha dunque spiegato che la sua primogenita verrà affidata ad una tata molto fidata: "Mi sarebbe molto piaciuto avere al mio fianco la mia mamma, ma vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia; appena finito il programma tornerò a casa per dare la poppata alla mia ... Leggi su blogo

