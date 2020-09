Dune: svelato l'aspetto di Javier Bardem nel ruolo di Stilgar, nuovo sguardo a Lady Jessica (Di mercoledì 2 settembre 2020) Facciamo la conoscenza di Javier Bardem nel ruolo di Stilgar e approfondiamo quella dell'affascinante Lady Jessica nelle nuove foto di Dune. Nuove foto di Dune sono approdate in rete svelando il look del personaggio interpretato da Javier Bardem, Stilgar, voce dei Fremen, e offrendo un nuovo sguardo sulla Lady Jessica di Rebecca Ferguson e sul Duca Leto, interpretato da Oscar Isaac. Parlando di Lady Jessica, nei romanzi di Frank Herbert la madre di Paul Atreydes è un personaggio secondario, ma Denis Villeneuve ha sentito la necessità di espandere il ruolo, come ha rivelato ... Leggi su movieplayer

