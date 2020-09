Covid, 20 nuovi positivi nello stabilimento Aia: quasi 200 dipendenti contagiati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Altri 20 lavoratori in servizio allo stabilimento Aia di Vazzola , nel Trevigiano, sono risultati positivi al su 114 soggetti sottoposti oggi al test. Lo comunica l'azienda sanitaria locale Ulss 2 di ... Leggi su leggo

Adnkronos : Covid, in Spagna oltre 3.600 nuovi casi in 24 ore - Adnkronos : ++Covid Lombardia, 237 nuovi casi e 2 morti++ - Adnkronos : ++#Covid, impennata nuovi casi: 1326 in 24 ore++ - PoliticaInsieme : RT @BenecomuneNet: Erica Mastrociani @Acli_nazionali: ' La partecipazione dei genitori, della comunità e delle istituzioni nella e per la #… - novellanews : RT @GerardoDAmico: oggi 13:30/21:30 Rainews24 Basta La Salute: Locatelli nuovi contagi; @SIPediatri Villani a scuola sicuri; pericoli dieta… -