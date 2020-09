Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo: asintomatico, è in isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone: isolamento ad Arcore Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna (dove era stato fotografato anche con Flavio Briatore). Berlusconi è adesso in isolamento nella sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Ma il suo medico Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare ... Leggi su tpi

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - petergomezblog : Silvio }Berlusconi negativo al #coronavirus: due tamponi dopo l’incontro con Flavio #Briatore - fattoquotidiano : 'IL PRESIDENTE COME STA?' Quando ieri mattina si è saputo che Flavio Briatore era risultato positivo al coronavirus… - pastoriniss : RT @matteorenzi: Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - BencivengaPierf : RT @matteorenzi: Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus -