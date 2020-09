Coronavirus, nello stabilimento AIA 20 nuovi positivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) nello stabilimento AIA di Vazzola, dove lo scorso 25 agosto era scoppiato un focolaio, sono venti i nuovi casi positivi tra gli operai La settimana scorsa, precisamente il 25 agosto, a Treviso è scoppiato un nuovo focolaio da Coronavirus all’interno di uno stabilimento AIA. Su 700 persone che lavorano presso l’azienda di Vazzola, dopo 560 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Focolaio nello stabilimento Aia: positivi 184 operai e 38 loro familiari - RaiNews : #Coronavirus: 21 positivi nello staff del Phi Beach in Costa Smeralda - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio nello stabilimento Aia di Vazzola nel Trevigiano: 182 positivi su 560 test - AboutPharmaHPS : La #Fao lancia una call for interest per gli istituti che vogliono collaborare nello studio di nuovi #coronavirus - fdrp16 : @oppilif199 @Tommi__12 Sì ma il coronavirus non è un complotto contro l'Inter lo sapete sì? Perché l'anno appena an… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nello Coronavirus, Nello Musumeci: "Apertura scuole in Sicilia il 14/9 con deroghe" Sky Tg24 Vertice per la Palermo-Agrigento: "Garanzie sul riassorbimento di tutti i 57 operai"

nell'Isola 50 in più d'ieri 18:49Silvio Berlusconi positivo al coronavirus 18:37Lentini, l'assessore Messina dà il patrocinio a iniziativa di Fratelli d'Italia: è polemica 18:37Aumento di contagi in ...

Coronavirus, Speranza: "Entro l'anno le prime dosi del vaccino"

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...

nell'Isola 50 in più d'ieri 18:49Silvio Berlusconi positivo al coronavirus 18:37Lentini, l'assessore Messina dà il patrocinio a iniziativa di Fratelli d'Italia: è polemica 18:37Aumento di contagi in ...Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...