Coronavirus, le allergie potrebbero proteggere dalle forme gravi: allergici difesi dal proprio sistema immunitario (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra i pazienti ospedalizzati per Covid-19, i soggetti allergici sviluppano una forma meno grave di malattia. E’ quanto suggerisce uno studio multicentrico, coordinato da Enrico Scala dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IDI, Roma e Riccardo Asero della Clinica San Carlo, Paderno Dugnano – MI), che giunge alla conclusione che le allergie potrebbero ‘proteggere’ dal Coronavirus e contribuire ad evitare che si sviluppi in forma grave. Il lavoro e’ stato pubblicato sulla rivista ‘Allergy’. Come ricordato in una nota IDI, l’infezione da SARS-CoV-2 puo’ indurre un ampio spettro di conseguenze che vanno dall’infezione asintomatica a forme di polmonite estremamente grave. In alcuni casi viene indotta una ... Leggi su meteoweb.eu

